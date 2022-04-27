شكرا لقرائتكم خبر عن المنفى يبحث مع رئيس أركان الجيش الليبى الوضع العسكرى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي قدم إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن.

واستعرض الفريق الحداد – بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي - خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

بدوره، أكد القائد الأعلى للجيش الليبى دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا.