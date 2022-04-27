شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال المعتمرين ليلة 27 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها استعدادا لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة 27 من رمضان وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة، جندت من خلالها 400 موظف لاستقبال القاصدين من مصلين ومعتمرين وتوجيههم إلى صحن المطاف، والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما خصصت الرئاسة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أكثر من (60) مطوفا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي مع ضرورة تقيدهم جميعا بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخصيص من يقوم بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين إلى عدة لغات، عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم".



كما عملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات، وفي صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.



وأوضحت الرئاسة أنها خصصت لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يتم غسيل المسجد الحرام (15) غسلة، يقوم بها أكثر من (4000) شخص.