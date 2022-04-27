شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ضبط 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و254 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري ضبط 13 عنصرا من عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و254 مهاجر غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، من ضبط 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 22 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 2 طن، وأكثر من 56 ألف قرص مخدر.



من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط 480 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.



وفي سياق أخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 254 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.