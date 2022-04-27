شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تعليق زيارة الروضة الشريفة من 27 رمضان وحتى 2 شوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تقرر تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شوال حفاظا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتقديم أرقى الخدمات للمصلين والزوار وذلك بعد أن من الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك وللكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر المبارك.