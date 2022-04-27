شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تأسف من ارتفاع وتيرة الإصابات بالحمى النزفية خلال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية رياض الحلفي عن أسفه الشديد لتسجيل 4 حالات وفاة و18 إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية الفيروسية المنتشرة في عموم البلاد.



وقال الحلفي ـ في تصريح صحفي لقناة "العراقية" الإخبارية اليوم الأربعاء إن بلاده لم تسجل منذ سنوات أكثر من 20 إصابة بمرض الحمى النزفية الفيروسية عكس العام الجاري الذي شهد حتى هذه اللحظة تسجيل أكثر من 18 إصابة قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن مرض الحمى النزفية يعد من الأمراض المتوطنة في العراق.



وشدد على عدم وجود أي علاج فعال حتى هذه اللحظة من أجل الحد من ارتفاع وتيرة عدد الإصابات بهذا المرض في البلاد، داعيا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات الوقائية التي تجنب الإصابة بهذا المرض.



وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت في وقت سابق من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.



وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.