وسائل إعلام تكشف عن رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة BNO News نقلا عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية برصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8لدى البشر في الصين.



وتشير الوكالة إلى أن الإصابة سجلت لدى طفل بالغ 4 سنة من العمر في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.

وأصيب الطفل بالفيروس في 5 أبريل الجاري بنتيجة الاحتلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية.

ولم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.

وحسب التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن لإصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضا.