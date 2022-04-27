شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى: مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن يقدم نهجا أكثر تمثيلا للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيم ليندر كينج، إن مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن يقدم نهجا أكثر تمثيلا للشعب اليمنى.

وأضاف كينج -في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن "عددًا من الأفراد الذين هم في تنافس محتدم مع بعضهم البعض اجتمعوا لإظهار الوحدة".

وأشار إلى جماعة الحوثي نفذت حوالي 400 هجوم عبر الحدود ضد السعودية والإمارات العام الماضي، مشددا على أهمية الهدنة وضرورة وفاء الأطراف بالالتزامات التي تعهدوا بها للشعب اليمني، وأيضا للمجتمع الدولي.