شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أفضل أنواع الشوكولاتة لمرضى السكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

مرض السكري هو حالة مزمنة تأتي على ثلاث أنواع أساسية هي النوع الأول والنوع الثاني وسكري الحمل.



ويحدث مرض السكري من النوع الأول عندما لا يستطيع الجسم إنتاج الإنسولين. ويتم تشخيص مرض السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الإنسولين أو عندما لا يعمل الإنسولين المنتج بشكل صحيح، بينما يحدث سكري الحمل أثناء الحمل.

ويتساءل الكثيرون من مرضى السكري ما إذا كان بإمكانهم الاستمتاع بقطعة من الشوكولاتة، وهل أن الشوكولاتة الخاصة بمرضى السكري بديل آمن.

وتوضح منظمة خيرية رائدة لمرض السكري في المملكة المتحدة أنه "يمكنك تناول الشوكولاتة لمرضى السكري، ولكن الاعتدال وانخفاض تواتر تناولها هو المفتاح. إن تناول كل الكمية دفعة واحدة هو أمر محظور. تؤثر الشوكولاتة على مستويات السكر في الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة. وعلاوة على ذلك، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة سيؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير مقصود".

وعلى هذا النحو، ستكون إدارة الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم أكثر صعوبة.

وأشار موقع السكري في المملكة المتحدة إلى أن "الشوكولاتة تحتوي في المتوسط ​​على 50غ سكر لكل 100غ".

وأضافت المنظمة الخيرية أن كمية السكر المسموح بها يجب أن تكون أقل من 30غ. وبالتالي، من خلال تناول قطعة شوكولاتة كاملة، فإنك ستتجاوز الحد الأقصى لكمية السكر التي يجب أن تستهلكها.

ماذا عن الشوكولاته الخاصة بمرضى السكري؟

لا تنصح منظمة السكري في المملكة المتحدة (Diabetes UK) بشوكولاتة "السكري"، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية مثل الشوكولاتة العادية.

وأضافت المنظمة الخيرية "لا يزال بإمكانها رفع مستويات السكر في الدم وغالبا ما تكون أغلى من الشوكولاتة العادية".

ما هي أفضل شوكولاته لمرضى السكري؟

وفقا للجمعية، فإن "الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة"، التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو هي "الأفضل".

وللمساعدة في منعك من التهام الشوكولاتة - بغض النظر عن نسبة الكاكاو - من المفيد تحديد الكمية التي ستأكلها.

هل السكر الزائد يسبب مرض السكري؟

قال اختصاصي التغذية دوغلاس توينفور: "مرض السكري حالة معقدة، لذلك لا يمكننا القول ببساطة إن سببها هو تناول السكر".

ومع ذلك، يُنصح الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري باتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة والسكر والملح.

وهذا ينطبق أيضا على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقال الخبراء في هارفارد هيلث إن مرضى السكري يحتاجون إلى "إيلاء اهتمام خاص" لاستهلاكهم من الكربوهيدرات، حيث أن الكربوهيدرات المكررة، على سبيل المثال، من المحتمل أن تسبب طفرات السكر. وتشمل أمثلة الكربوهيدرات المكررة الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات.

وفي الوقت نفسه، توفر الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مزيدا من التغذية ويتم هضمها ببطء في الجسم.

ويعني الهضم البطيء أنه سيكون هناك ارتفاع معتدل في نسبة السكر في الدم.

أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى السكري

إذا قررت أنك لا تزال ترغب في تناول الحلوى، ولكنك لا تريد مخاطر تناول الكثير من الشوكولاتة، فماذا يمكنك أن تأكل؟

وتوصي جمعية السكري في المملكة المتحدة بحفنة من البذور، مثل بذور اليقطين أو بذور عباد الشمس.

وتشمل البدائل الأخرى الجزر والكرفس أو الحمص أو الزبادي غير المحلى أو المكسرات غير المملحة.