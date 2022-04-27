أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم في الرأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يحتاج الدماغ إلى الدم المحمل بالأكسجين من أجل تغذية ملايين الخلايا العصبية التي بداخله.



لكن في بعض الأحيان تحدث بعض العوائق التي تحول دون حدوث ذلك، مما يترتب عليه العديد من المشاكل الصحية.

وقالت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية إن اضطرابات سريان الدم في الرأس تحدث نتيجة لعدم إمداد المخ بالدم والأكسجين على نحو كاف، ما يؤدي إلى تضيق الأوعية.

وأوضحت الجمعية أن أسباب اضطرابات سريان الدم في الرأس تتمثل في أمراض القلب والأوعية الدموية كتصلب الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني)، بالإضافة إلى الشد العضلي في الفقرات العنقية وتمدد الأوعية الدموية والتهابات الأوعية الدموية في المخ.

وأضافت الجمعية أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة باضطرابات سريان الدم مثل ارتفاع نسبة السكر بالدم وارتفاع نسب الدهون في الدم، بالإضافة إلى التقدم في العمر والتدخين وتعاطي المخدرات والسِمنة وقلة الحركة والتغذية غير الصحية.

وتتمثل أعراض اضطرابات سريان الدم في الرأس في الصداع الشديد والدوار والغثيان وضعف التركيز واضطرابات الذاكرة واضطرابات الرؤية والكلام واضطرابات الإدراك والوعي والخدر في الذراعين والساقين.

وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة؛ نظرا لأن اضطرابات سريان الدم في الرأس تمهد الطريق للإصابة بسكتة دماغية تهدد الحياة أو تؤدي إلى أضرار مستديمة كالشلل والعمى.