دراسة تكشف أن أكثر من نصف الأمريكيين أصيبوا بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت إحصاءات أمريكية بناء على مسح للدم صدرت نتيجته الثلاثاء أن حوالي 58% من سكان الولايات المتحدة بشكل عام وأكثر من 75% من الأطفال الأصغر سناً أصيبوا بمرض كورونا منذ بداية الوباء، وذلك بفضل الزيادة القياسية في إصابات موجة المتحور أوميكرون.



وأظهرت دراسة عينات الدم التي أُرسلت إلى المختبرات بين ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) أثناء تفشي حالات أوميكرون أن معدلات الإصابة بين الأطفال، الذين لم يحصل كثيرون منهم على التطعيم، كانت هي الأعلى خلال تلك الزيادة، في حين أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر، وهم الشريحة السكانية الأولى بالحصول على التطعيم كانت معدلات الإصابة بينهم هي الأقل.

بحث العلماء عن أجسام مضادة محددة يتم إنتاجها كرد فعل على الفيروس والتي لا تظهر إلا بعد الإصابة ولا يتم إنتاجها بواسطة لقاحات كورونا.

وفي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاماً، تبين وجود الأجسام المضادة المرتبطة بالعدوى لدى حوالي 75.2 منهم خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط)، ارتفاعا من 44.2% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة عليها.