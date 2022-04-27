منظمة الصحة: العالم صار "أعمى" عن مدى انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حث مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس دول العالم على مواصلة مراقبة الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إن العالم صار "أعمى" عن كيفية انتشار الفيروس بسبب انخفاض معدلات الفحوص.



وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف "في الوقت الذي تقلل فيه العديد من الدول الفحوص، تواصل منظمة الصحة العالمية تلقي معلومات أقل عن انتقال الفيروس وتطوره".

وأضاف "هذا يجعلنا عميانا بشكل متزايد عن أنماط الانتقال والتطور".

وقال بيل رودريجيز الرئيس التنفيذي لجماعة فايند، وهي جماعة مساعدات عالمية تعمل مع منظمة الصحة العالمية على توسيع نطاق إجراء الفحوص، "انخفضت معدلات الفحص بنسبة تتراوح بين 70 و90%".

وأضاف "لدينا قدرة غير مسبوقة على معرفة ما يحدث. ومع ذلك، فاليوم، ونظراً لأن الفحوص كانت أول ضحية لقرار عالمي بالتخلي عن الحذر، فقد أصبحنا عمياناً عما يحدث بشأن هذا الفيروس"