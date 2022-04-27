شركة ريزر تطلق ساوند بار جديدة لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ريزر عن إطلاق سماعة الساوند بار Leviathan V2 الجديدة لعشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الساوند بار تمتاز بالصوت المحيطي المجسم وتدعم تقنية THX Spatial Audio وإضاءة RGBوتقنية البلوتوث 5.2 مع زمن انتقال منخفض.

وتأتي سماعة الساوند بار الجديدة بحجم مدمج نسبيا وبطول 50 سم، وتشتمل على 4 مشغلات: اثنين من مشغلات النطاق الكامل Full Range بأبعاد 48 x 95 ملم، واثنين من مكبرات الصوت بقطر 20 ملم، علاوة على توافر صب ووفر مكعب الشكل بطول ضلع 22 سم تقريباً، والذي يشتمل على مكبر صوت للنغمات العميقة متجه لأسفل وبقطر 140 ملم.

ومن خلال هذه التجهيزات التقنية تعد شركة ريزر بتوفير صوت محيطي مجسم في نطاق تردد من 45 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، ويمكن توصيل سماعة الساوند بار الجديدة بالحواسيب عن طريق كابل USB مباشرة، بالإضافة إلى توافر تقنية البلوتوث 5.2، والتي تسمح بتشغيل الموسيقى من الهاتف الذكي وبزمن انتقال منخفض لا يتجاوز 60 مللي ثانية، وبالتالي فإن الاتصال اللاسلكي يتناسب مع تشغيل الألعاب أيضاً.

وتعتبر إضاءة RGB من المزايا الأساسية لسماعة الساوند بار Leviathan V2 الجديدة، ويتم مزامنة هذه الإضاءة مع منتجات ريزر الأخرى عن طريق تطبيق ريزر Chroma، علاوة على إمكانية التحكم في 18 منطقة إضاءة بها.

وعند توصيل سماعة الساوند بار الجديدة بالحواسيب المزودة بنظام ويندوز 10 و11 فإنه يمكن دعم الصوت المحيطي الافتراضي عن طريق تقنية THX Spatial Audio، ويمكن للمستخدم التحكم في إعدادات الإيكولايزر عن طريق تطبيق ريزر Audio.