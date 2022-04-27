شركة سينهايزر تطلق سماعة لاسلكية تلبي احتياجات الرياضيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سينهايزر السماعة اللاسلكية Sport True Wirelessالجديدة بسعر يبلغ 130 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أنها تهدف من خلال السماعة الجديدة إلى تلبية متطلبات الرياضيين؛ حيث إنها محمية ضد الغبار والأتربة والتعرق وفقا لفئة الحماية IP54.

وتشتمل السماعة على محولات أذن بثلاثة أحجام وأربعة زعانف مختلفة للأذن، بالإضافة إلى تعديل سدادات الأذن الجديدة بما يتناسب مع المتطلبات الفردية، ويساعد التصميم العملي والمريح على ثبات سماعة الأذن واستقرارها.

وتروج سينهايزر للسماعة من خلال محول الصوت سينهايزر TrueResponseوالمطور في ألمانيا، والذي يمتاز بمشغل ديناميكي 7 ملم لتوفير صوت قوي وواضح وبدون أي تشويش.

وتعمل الوظيفة الصوتية القابلة للمواءمة Adaptable Acousticعلى توفير التحكم الكامل للرياضيين في إدراك الأصوات في البيئة المحيطة أو إلغاؤها، وذلك عن طريق الاختيار بين محولات الأذن المفتوحة والمغلقة وإعدادات الإيكولايزر بواسطة تطبيق سينهايزر Smart Control.

وتعمل المحولات المفتوحة وإعدادات Aware EQ على تقليل صوت الجسم، وبالتالي يتم إدراك الضوضاء الخارجية بشكل أفضل، وعلى العكس من ذلك تعمل المحولات المغلقة وإعدادات Focus EQ على إلغاء الضوضاء المحيطة.

وبالإضافة إلى ذلك يوفر تطبيق سينهايزر Smart Control وظيفة Sound Check، التي يمكن من خلالها إجراء الإعدادات المسبقة حسب المتطلبات الفردية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للسماعة على العديد من عناصر الاستعمال اللمسية لتشغيل تطبيقات المساعد الصوتي، علاوة على أنها تدعم تقنية البلوتوث 5.2 والعديد من برامج ترميز الصوت مثل SBC وAACوaptX.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 9 ساعات مع 18 ساعة إضافية عن طريق علبة الشحن.