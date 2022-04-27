الشهر المقبل.. مالك فيس بوك يفتح أول متجر فعلي دعماً لتطور ميتافيرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تفتتح شركة ميتا بلاتفورمز أول متجر فعلي لها حيث يمكن للمتسوقين تجربة وشراء سماعات الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لتطوير مساحتها الافتراضية ميتافيرس.



وذكرت الشركة الاثنين أن من المقرر افتتاح متجر ميتا ستور على مساحة 1550 قدماً مربعة داخل شركة بورلينجيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية في التاسع من مايو (أيار)، وسيقدم عروضاً توضيحية لسماعات الرأس (في.آر 2 كويست) وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، بالإضافة إلى نظارات ذكية تنتجها مع راي-بان.

وسيتم توفير الأجهزة، باستثناء نظارات راي-بان، للشراء في المتجر. وقالت الشركة إنه يمكن أيضا شراء المنتجات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسوق جديدة على موقع ميتا دوت كوم.

تكثف ميتا استثماراتها في ميتافيرس، وهي مساحة افتراضية حيث يتفاعل الناس ويعملون ويلعبون، من خلال إضافة ميزات جديدة إلى الأجهزة التي تعمل كنقاط وصول إلى العالم الافتراضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت ميتا بلاتفورمز مالكة فيس بوك إنه سيبدأ في اختبار أدوات لبيع الأصول والخبرات الرقمية داخل منصة الواقع الافتراضي الخاصة بها هورايزون وورلد، وهي منصة واقع معزز أطلقتها ميتا في أواخر العام الماضي.