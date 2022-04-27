شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: عناصر الحوثى ترفض خيارات تسهيل فتح مطار صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة اليمنية تقديم عدة خيارات لتسهيل حصول اليمنيين فى المناطق غير المحررة، على جوازات سفر رسمية، والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولى، لكن عناصر الحوثى واجهت تلك الإجراءات بالتعنت والرفض.

وقال وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، إن "الحكومة قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين فى مناطق سيطرة الحوثيين، على جوازات سفر حكومية، حرصًا منها على تجاوز العراقيل التى "تضعها جماعة الحوثى أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة، والتخفيف من معاناتهم".

وأوضح الإرياني أن من بين تلك الخيارات استعداد الحكومة إنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق.

وأشار إلى تخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.. مضيفًا أن الحكومة طرحت أيضاً خيار إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الأممي إلى مركز المصلحة بعدن، ليتم تجديدها خلال 24 ساعة.

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ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى أنه رغم أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن عناصر الحوثي ترفض جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملونها، وإصدار جوازاتهم وفق الخيارات المطروحة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة.