شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وغائم بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين لاتزال الفرصة متهيئة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية. ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة غرباً ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:23 الثاني عند الساعة 00:07 والجزر الأول عند الساعة 17:09والجزر الثاني عند 05:45

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .