دراسة: امتلاك حيوان أليف يقلل ضغط الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يلعب الإجهاد والنظام الغذائي السيئ وقلة التمارين الرياضية دورًا في قراءات ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، قد يكون امتلاك حيوان أليف مفيدًا في تخفيض ضغط الدم.



و أشارت ورقة علمية، نُشرت في المجلة الطبية Circulation إلى الأبحاث التي أثبتت مرارًا وتكرارًا أن ملكية الحيوانات الأليفة يمكن أن تساعد في خفض قراءات ضغط الدم.

ونقلاً عن دراسة أسترالية، شملت 5741 مشاركًا، كان لدى أصحاب الحيوانات الأليفة ضغط دم إنقباضي أقل من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة، حتى عندما كان مؤشر كتلة الجسم متشابهًا. والسمنة هي عامل خطر لارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، في دراسة أجريت على 240 من الأزواج المتزوجين مع وبدون حيوانات أليفة، كان ضغط الدم الانقباضي والانبساطي أقل بشكل ملحوظ لدى المشاركين مع قطة أو كلب.

كما وجدت الدراسة أن أصحاب الحيوانات الأليفة لديهم زيادات أقل في معدل ضربات القلب وضغط الدم عند مواجهة الضغوط، وكان أصحاب الحيوانات الأليفة أكثر عرضة للتعافي بشكل أسرع عندما كان حيوانهم الأليف موجودا.

وأضاف البيان العلمي لجمعية القلب الأمريكية أن امتلاك كلب يبدو أنه له التأثير الأكثر إيجابية، وتظهر الدراسات المقطعية أن أصحاب الكلاب يمارسون نشاطًا بدنيًا أكثر. ووجدت دراسة كندية، شملت 351 مشاركًا، أن أصحاب الكلاب يمشون بمعدل 300 دقيقة في الأسبوع مقارنة بـ 168 دقيقة في الأسبوع للأشخاص الذين لا يملكون حيوانات أليفة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.