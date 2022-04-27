هل اختيار الغذاء الصحي مرتبط بالغريزة لدى البشر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يختار البشر الأطعمة الصحية لتلبية حاجتنا من الفيتامينات والمعادن، وهو ما يمثل تحديًا لمفاهيم تفضيلنا للأطعمة النشوية.



ولطالما ساد الاعتقاد بأننا نبحث عن الأطعمة الغنية بالطاقة ونحصل على الفيتامينات والمعادن من تناول مجموعة متنوعة من الأطباق، لكن دراسة حديثة تشير الآن إلى أن البشر قد يكون لديهم "حكمة غذائية"، ويفضلون الأطعمة التي يمكن أن تفيد الصحة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جيف برونستروم، أستاذ علم النفس التجريبي في جامعة بريستول "نتائج دراساتنا مهمة للغاية ومدهشة إلى حد ما. لأول مرة منذ ما يقرب من قرن من الزمان، أظهرنا أن البشر أكثر تطوراً في خياراتهم الغذائية ويبدو أنهم يختارون بناءً على مغذيات دقيقة محددة بدلاً من مجرد تناول كل شيء والحصول على ما يحتاجون إليه بشكل افتراضي".

و في التجارب التي شملت 128 بالغًا، قاس الفريق بعرض صور للمشاركين لأزواج مختلفة من الفاكهة والخضروات. وأظهر هذا أنهم يفضلون تركيبات غذائية معينة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، قد يتم اختيار التفاح والموز أكثر بقليل من التفاح والعليق.

ويبدو أن التفضيلات يتم توقعها من خلال كميات المغذيات الدقيقة في أزواج الأطعمة، وما إذا كان الجمع يوفر توازنًا بين المغذيات الدقيقة المختلفة.

كما تم تحليل مجموعات الوجبات الواقعية الواردة في المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية في المملكة المتحدة من قبل الباحثين، و وجدوا أن التوليفات الشائعة تزيد من التعرض للمغذيات الدقيقة.

على سبيل المثال، يبدو أن السمك ورقائق البطاطس أو الكاري والأرز يقدمان نطاقًا أوسع من المغذيات الدقيقة مقارنة بمجموعات الوجبات التي يتم إنتاجها عشوائيًا، مثل رقائق البطاطس والكاري، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.