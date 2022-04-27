شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: أكثر من 18 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة العراقية أن أكثر من 18 ألف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال يوم واحد، وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية- أن "إجمالي الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا منذ بدء عملية التلقيح بلغ نحو 10 ملايين و499 ألفا".

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و278 حالة شفاء في عموم العراق.

يذكر أن الوزارة حذرت من موجة وبائية خامسة من جائحة كورونا في العراق أشد خطورة، مؤكدة أن العراق لا يزال ضمن دائرة الخطر بالنسبة للفيروس بسبب غياب الوقاية.