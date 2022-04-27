شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسعى لمجابهة الأوضاع الصحية المترتبة على الاشتباكات فى غرب دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، سبل مجابهة الأوضاع الصحية المترتبة على الاشتباكات في غرب دارفور، والتي خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وذلك في اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة الدكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام السودانية المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدكتور نصر الدين محمد، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استمع إلى تقرير قدمه مركز عمليات الطوارئ الاتحادية بوزارة الصحة، حول الجهود المبذولة لمجابهة الوضع الصحي المترتب على الأحداث الموسفة بمدينة الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) من حيث توفير الأدوية والطواقم الطبية وتأمين مستشفى المدينة.

وأشار إلى أن الاجتماع اطمأن على استعدادات مطار الجنينة لاستقبال المعدات الطبية والمعينات الضرورية لمواجهة الوضع الصحي، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ونزع السلاح وردع المنفلتين لمنع تكرار مثل الأحداث مستقبلا.