شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفرنسية ببيروت: تعاون فرنسي - سعودي لتنفيذ مشاريع إنسانية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الفرنسية بلبنان عن توقيع اتفاق بين وزير أوروبا والشئون الخارجية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت، يستهدف دعم السكان المستضعفين في لبنان.

وأكدت السفارة - في بيان - أن الاتفاق يوفر دعمًا ماليًا بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي، موضحة أن الاتفاق يأتي وفقًا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية الفرنسية وولي العهد السعودي في 4 ديسمبر الماضي في جدة، ويمثل مرحلة مهمة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشئون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 فبراير في سبيل تقديم البلدين للدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان.

وتلبي هذه المشاريع احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحًا في قطاعي الصحة والأمن الغذائي، ذوي الأولوية، كما تستهدف دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تشمل الغذاء، إلى الفئات المحرومة.

وأكد البيان وقوف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني ومواصلة تأكيد مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى مع مطالب المجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للإصلاحات الضرورية لحل الأزمة في البلاد، وإبرام اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 مايو المقبل.