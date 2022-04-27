شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى يقرر تعليق إقامة المباريات من أول مايو ولمدة 16 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، تعليق إقامة المباريات الرياضية على الأراضي اللبنانية في الفترة الممتدة من أول مايو المقبل وحتى 16 من الشهر ذاته، وذلك لحين الانتهاء من الانتخابات النيابية المقررة في منتصف الشهر المقبل.



وأكد وزير الداخلية - في قراره - أن القوى الأمنية منهمكة في الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وأمن العملية الانتخابية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.



وأضاف أن الهدف من القرار منع استغلال أي نشاط رياضي من قبل البعض لربطه بالحملات الانتخابية وحصول خلافات تؤدي إلى المساس بالأمن والنظام العام.



ووجه وزير الداخلية بسام مولوي خطابًا لوزير الشباب والرياضة لإبلاغ الاتحادات الرياضية بضرورة تعليق إقامة مباريات للفرق الرياضية خلال الفترة من الأول من مايو وحتى السادس عشر من الشهر ذاته.