شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسي يشارك في مؤتمر وزراء دفاع أعضاء الناتو بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وزير الدفاع التونسي عماد مميش، في المؤتمر الذي تحتضنه مدينة رمشتاين بألمانيا لوزراء الدفاع من 20 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن غير الأعضاء، وذلك بدعوة من نظيره الأمريكي.



وأكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش أن تونس تدعم كل مبادرة دولية في سبيل معالجة وحل النزاعات وفقا لمبادئ منظمة الأمم المتحدة والشرعية الدولية ونهج الحوار المسؤول.



يذكر أن تونس تشارك في هذه المشاورات باعتبارها شريكا مميّزا غير عضو بحلف شمال الأطلسي.