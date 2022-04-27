شكرا لقرائتكم خبر عن النواب العراقى والحزب الكردستانى يبحثان معوقات العملية السياسية في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني المعوقات التي تواجه العملية السياسية في العراق.



وذكر مكتب الحلبوسي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء أن " رئيس مجلس النواب العراقي التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل، حيث تناول الاجتماع بحث الوضع السياسي والمعوقات التي تواجه العملية السياسية في العراق، وتم التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة".