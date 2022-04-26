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"مائدة رمضانية" لإثراء ثقافة قاصدي المسجد الحرام

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية ، برنامج "المائدة الرمضانية" الذي يُعنى بإثراء ثقافة قاصدي المسجد الحرام من خلال استضافة عدد من أصحاب الفضيلة المختصين قبيل وقت الإفطار.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء عن وكيل إدارة الثقافة الإبداعية حسن الثبيتي قوله إن هذا البرنامج يستمر بشكل يومي وهو ضمن مبادرة "أثري ثقافتك في الحرم"، ويهدف إلى تذكير القاصدين بالله عز وجل ثم تغذيتهم وإثرائهم بمعالم المسجد الحرم.


ولفت الثبيتي إلى أن هذه اللقاءات تسهم في إيصال الرسالة الثقافية للقاصدين لتعظيم هذا البيت الحرام وما يحويه من سمات بارزة كالكعبة المشرفة ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل عليهما السلام وماء زمزم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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