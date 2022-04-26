شركة وان بلس تطلق هاتفها الذكي Ace الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

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أطلقت شركة وان بلس هاتفها الذكي Ace الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد يمتاز بشاشة AMOLEDقياس 6.7 بوصة وبدقة وضوح 1080 × 2412 بيكسل مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز.

ويشتمل الهاتف Ace على كاميرا ثلاثية في الخلف تتألف من عدسة رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة لبيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، في حين تبلغ دقة كاميرا السيلفي 16 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج MediaTek Dimensity 8100، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8/12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128/256/512 جيجابايت.

وتم تجهيز الهاتف الجديد ببطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة يتم شحنها بما يصل إلى 150 وات. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل ColorOS 12.1 المعتمد على Android 12.

وفي وقت سابق من هذا العام أطلقت شركة "وان بلس" الإصدار الخاص Mithril Special Edition من سماعتها اللاسلكية Buds Pro.

وأوضحت الشركة الصينية أن الإصدار الخاص Mithril Special Editionمن السماعة اللاسلكية Buds Pro يتلألأ بمظهر فضي لامع على غرار المعدن الخيال “Mithril” في سلسلة أفلام "سيد الخواتم" الشهيرة.

وتتصل السماعة اللاسلكية Buds Pro بالهواتف الذكية عبر تقنية Bluetooth 5.2، وتمتاز بوظيفة عزل الضوضاء الفعالة (ANC)، وتوفر صوتا فائق الجودة بفضل تقنية Dolby Atmos.

ووان بلس (OnePlus)‏ هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية، يقع مقرها في شنجن، غوانغدونغ. أسسها بيت لاو (الرئيس التنفيذي) وكارل بي في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وتخدم الشركة رسمياً 34 دولة ومنطقة حول العالم اعتباراً من يوليو/تموز 2018، حيث أصدروا العديد من الهواتف، من بين منتجات أخرى.

وتمتلك شركة أوبو حالياً غالبية أسهمها كمساهم وحيد لها، وهي شركة تابعة لبي بي كي إليكترونيكس إلى جانب كل من أوبو وريلمي وفيفو. ومع ذلك، فإن كلاً من وان بلس وأوبو تنفيان أن تكون وان بلس شركة تابعة وأنهما شركتان مستقلتان، على الرغم من تأكيد وان بلس أنها تستخدم خط التصنيع الخاص بأوبو، وتشترك في جزء من موارد سلسلة التوريد مع أوبو.