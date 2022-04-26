رئيس تويتر التنفيذي يؤكد أن مستقبل المنصة ضبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس تويتر التنفيذي باراج أغراوال للموظفين أمس الاثنين إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.



كان أغراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه رويترز.

وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أغراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك. غير إنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.