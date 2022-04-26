الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يعد بشريحة دماغ تعالج السمنة !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ادعى الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تقنية شرائح الدماغ التي تطورها شركته Neuralink، يمكنها علاج السمنة المرضية، وطنين الأذن، في غضون 5 سنوات من الآن.



وقال ماسك: إن شريحة الدماغ من Neuralink، يمكن أن تسمح للكمبيوتر بالاتصال المباشر بالدماغ، وحتى تحفيز نشاطه.

وعلى الرغم من أن الفكرة قد تبدو بعيدة المنال، إلا أن ماسك معروف بقيامه بمشاريع طموحة، ويقول الخبراء إن العلاج يمكن أن يكون مجدياً، حسب «روسيا اليوم». وأشار الخبراء إلى أن قدرة شريحة Neuralink، على استهداف مناطق معينة من الدماغ، يمكن استخدامها للتحكم في منطقة ما تحت المهاد، المسؤولة عن الشهية. كما يمكن أن يساعد اختراع الشركة أيضاً، الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ.