شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومة فلسطين يُحذر من التبعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروح أصيب جراء اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" لمخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان - إن الشاب يُدعى أحمد إبراهيم عويدات ويبلغ من العمر (20 عامًا)، وارتقى متأثرًا بإصابة بالرصاص الحي في الرأس.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وحذر اشتية من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المُدن والقرى والبلدات والمخيمات، وقدم واجب العزاء لعائلته وسكان مخيمه ومدينته.

يذكر أن "المستعربين" هم أفراد تابعون للشرطة الإسرائيلية أو قوات حرس الحدود، يتنكرون بهيئة فلسطينيين ويلبسون ثيابهم ويتحدثون لكنتهم المحلية بطلاقة ويقلدون أنماطهم السلوكية، لينفذوا عمليات سريعة (اعتقال - اغتيال) في قلب المجتمعات الفلسطينية، خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات عند مناطق التماس.