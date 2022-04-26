تعرف على أعراض الإصابة بالفطريات المعوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالفطريات المعوية، منها ضعف جهاز المناعة والإفراط في تناول السكر وتعاطي المضادات الحيوية وكذلك مستحضرات الكورتيزون.



وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بالفطريات المعوية تتمثل في انتفاخ البطن، خاصة بعد تناول الأطعمة الحلوة، والتقلصات المعوية، والإمساك، والإسهال الشديد المتكرر (في الحالات الشديدة يكون مصحوباً بنزيف)، وحكة في الشرج، والتهابات الجهاز الهضمي المتكررة، وظهور طبقة بيضاء على اللسان.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي غالباً ما يتم بواسطة مضادات الفطريات، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة والمتمثلة في التهابات حادة في تجويف الفم والمريء والمستقيم وكذلك في منطقة المهبل لدى النساء.

وفي الحالات الشديدة بشكل خاص، هناك خطر الإصابة بالتسمم الفطري للدم، والذي يمكن أن يهاجم الأعضاء الداخلية ويؤدي إلى فشل الأعضاء.

وإلى جانب العلاج الدوائي تلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في مواجهة الفطريات المعوية، حيث ينبغي الابتعاد عن السكر والدقيق الأبيض والمنتجات المحتوية على الخميرة، في حين ينبغي تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

كما تعد البروبيوتيك سلاحاً مهماً لمحاربة الفطريات المعوية، حيث إنها تحتوي على العديد من بكتيريا حمض اللاكتيك ويمكن أن تحد من الفطريات في الأمعاء.