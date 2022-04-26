طبيب: آلام الورك علامة على هذه المشاكل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور مارتن رينيو إن لآلام الورك أسبابمنها ما يتعلق بالورك والعظام ومنها ما يتعلق بأمراض أخرى.



وأضاف طبيب العظام الألماني أن أسباب الورك والعظام تتمثل في تآكل مفصل الورك وانسداد مفصله وهشاشة عظامه وضموره، إلى جانب الحوادث والإصابات والكسور في منطقة الورك.

أما الأمراض الأخرى، فتتمثل في الالتهابات البكتيرية والضغط على الأعصاب وأمراض التمثيل الغذائي ومرض الشرايين المحيطية.

وشدد رينيو على استشارة الطبيب لتحديد سبب آلام الورك للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي، والجراحة، والعلاج الطبيعي.

ويمكن الوقاية أو التخفيف من المتاعب بممارسة تمارين التقوية والإطالة، مثل:

تمرين الدراجة الهوائية على الأرض

يستلقي المرء تستلقي على ظهره على الأرض ويحاكي حركة ركوب الدراجة الهوائية بساقيه. ويعمل هذا التمرين على إحماء عضلات الفخذ. ويراعى أثناء أداء هذا التمرين أن يكون العمود الفقري على اتصال جيد بالأرض.

تمرين "مسح الأرضية" للتمدد

يقف المرء مع إبعاد قدميه بعرض الورك مع وضع منشفة صغيرة تحد قدم واحدة، ثم تحريك هذه القدم إلى الخارج، بينما تظل القدم الأخرى مثنية قليلاً. وبعد ذلك يتم إرجاع القدم إلى الداخل مع تكرار الحركة بمعدل 15 مرة مع كل قدم. ويساعد هذا التمرين على إطالة عضلات الورك.