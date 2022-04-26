شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه رئيس الجمهورية التونسى، قيس سعيّد، رسالة تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن ارتياح تونس لمستوى روابط التعاون الوطيدة والتشاور المستمر والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بفرنسا. وأكّد حرص تونس على المزيد من تعزيز هذه الروابط وتنويعها على المستويين الثنائى ومتعدّد الأطراف.

من جهة أخرى هنأ رئيس غانا، نانا أكوفو - أدو، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال أكوفو-أدو، في رسالة التهنئة بحسب وكالة أنباء غانا،" تهانينا الحارة للرئيس إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه التاريخية لولاية ثانية كرئيس للجمهورية الفرنسية، وأتمنى له التوفيق في أداء ولايته، وفي المهام الحاسمة لتوحيد الشعب الفرنسي والمساعدة على الصمود في وجه العواصف العاتية التي تواجه أوروبا والعالم، أنا واثق من أن مستقبل الشعب الفرنسي آمن بين يديه، وأؤكد له تعاون غانا والصداقة المستمرة".

وقد أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان، وحصد ماكرون الوسطي الليبرالي 58,54 في المئة من الأصوات متقدما على مرشحة التجمع الوطني التي حازت 41,46% من الأصوات.