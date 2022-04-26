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الكاظمى يبحث مع نائب رئيس البرلمان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقى شاخوان عبد الله.

 

وأكد مكتب إعلام الحكومة العراقية في بيان صحفي، أنه جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الأساسية، والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يسهم في تطوير الأداء الحكومي الذي سينعكس بدوره على عمل مختلف القطاعات، وتطرق اللقاء إلى زيادة وتيرة العمل المشترك لتشريع القوانين الأساسية والملحة التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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