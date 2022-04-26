شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة عامة للنظر بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لجلسة عامة بعد غد الخميس، للنظر فى طلب طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المقدم من بعض النواب.

وأوضح برى - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الجلسة تعقد في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في قصر الاونيسكو.

وكان عدد من نواب تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) قد تقدموا قبل أيام بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي؛ بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملًا بالمادة (37) من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين فى الانتخابات النيابية المقبلة.