شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، المستشار محمد العتيق تمسك المملكة وثوابتها في القضية الفلسطينية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية .

وقال المستشار محمد العتيق، في كلمته بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية)، إن "المملكة العربية السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في شهر رمضان الكريم".

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز قد أكد في وقت سابق حرص السعودية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.