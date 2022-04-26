شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: مقتل وإصابة جنديين فى هجوم إرهابى شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح متفاوتة في انفجار استهدف قطاعات الجيش في قضاء الطارمية الواقعة شمال العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - لم تسمه - القول: إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه على قطعات الجيش في أثناء عمليات التفتيش الجارية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنديين عراقيين".

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية ردت على هذا الهجوم باعتقال إرهابيين اثنين من عناصر تنظيم داعش في العاصمة بغداد، مشددا على استمرار العملية الأمنية العسكرية لملاحقة والقضاء على جميع العناصر الإرهابية في العاصمة بغداد.

ويتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية.