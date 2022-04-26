شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب عبدى حاشى عبدالله رئيسا لمجلس الشيوخ الصومالى لفترة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب مجلس الشيوخ الصومالي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، عبدي حاشي عبدالله رئيسا له بعد انتخابات عقدت في العاصمة مقديشو.

وبحسب موقع العين الإخبارى، قال رئيس مجلس الشيوخ المؤقت محمد علي يوسف الذي أعلن نتيجة التصويت إن عبدي حاشي حصل على 28 صوتا بينما حصل صالح جامع 24 وعثمان أبوبكر دبي 2 من إجمالي 54 عضوا يتكون منها المجلس.

وتستمر حاليا انتخابات كل من النائب الأول والنائب الثاني للرئيس التي من المقرر استكمالها اليوم في مقديشو.

وكان عبدي حاشي عبدالله رئيس المجلس خلال السنوات الخمس الماضية وحافظ على مقعده بأغلبية، وهو قيادي بارز في المعارضة الصومالية التي وقفت بوجه الرئيس المنتهية ولايته عبد الله فرماجو خلال الفترة الماضية.

ويعد مجلس الشيوخ الصومالي الغرفة العليا للبرلمان الصومالي، وتم تأسيسه في عام 2016، ويتكون من 54 عضوا، ويمثل الولايات الفيدرالية.