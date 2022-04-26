شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن القضاء على "ولاية دجلة فى داعش" بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش الإرهابى تلقى ضربة موجعة أسفرت عن مقتل عشرات من التنظيم فى محافظة نينوى شمالى العراق، مشيرا إلى القضاء على ما يسمى "ولاية دجلة فى داعش" جنوبى الموصل.

وذكر اللواء يحيى رسول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "ما تبقى في العراق عبارة عن بعض الفلول من الدواعش هنا وهناك ويتمركزون في المناطق الصحراوية ذات المساحات الشاسعة التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية".

وأضاف أن العمليات مستمرة لملاحقة هذه العناصر الإرهابية فى هذه المناطق، فضلاً عن استمرار الضربات الجوية النوعية سواء في الجبال أو في الأحراش والوديان أو المناطق الصحراوية.

ولفت إلى أنه تم قبل فترة قتل العديد من عناصر داعش في عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب، وتم القضاء على ولاية دجلة جنوبي مدينة الموصل بالكامل،، حيث تم قتل أكثر من 43 عنصراً من داعش ومصادرة معداتهم وأسلحتهم.