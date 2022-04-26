العثور على بقايا إكثيوصور عملاق في مقاطعة أوليانوفسك الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عثر علماء الآثار في سامارا خلال عمليات الحفر الجارية في حوض نهر الفولغا في مقاطعة أوليانوفسك الروسية، على بقايا إكثيوصور عملاق.



ويشير موقع tvsamara.ru، إلى أن فريق من خبراء جمعية الأحافير في سامارا بمقاطعة أوليانوفسك، عثر خلال رحلة استكشافية على بقايا هذا الديناصور العملاق، الذي يبلغ قطر فقراته 15 سنتمترا.

وتقول يكاتيرينا بارخومينكو من جمعية خبراء الأحافير في سامارا، "اعتقد ان طول هذا الحيوان لم يكن أقل من ستة أمتار".

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط طول الإكثيوصور من طرف الأنف إلى نهاية الذيل يبلغ 2-4 متر، ولكن العلماء اكتشفوا في كندا حيوانات من هذا النوع يصل طولها إلى 20 مترا.

ولا يستبعد علماء الآثار في سامارا عثورهم على نوع غير معروف من هذه الحيوانات، وسوف تؤكد دراسة عظام الكتف ما إذا كان هذا صحيحا أم لا.