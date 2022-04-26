شكرا لقرائتكم خبر عن غرق مركب طرابلس.. مجلس وزراء لبنان يستدعى قائد الجيش ومدير المخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء اللبنانى استدعاء قائد الجيش اللبنانى ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية إلى الجلسة المنعقدة حاليا بقصر الرئاسة ببعبدا لتقديم تقرير عن حادثة غرق مركب طرابلس والتحقيقات الأولية فيها.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم المنعقدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث أزمة المركب المنكوب الذي تعرض للغرق قبالة سواحل طرابلس وعلى متنه عشرات الأشخاص، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.

واستهل الرئيس عون استهل جلسة مجلس الوزراء بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الزورق الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس.