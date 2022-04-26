شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية تؤكد زيادة أسعار المحروقات بسبب ارتفاع الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد نتيجة ارتفاع سعر الدولار، مشيرة إلى ارتفاع سعر بنزين 95 أوكتان إلى 482 ألف ليرة (ارتفع 6 آلاف ليرة)، بنزين 98 أوكتان ارتفع لـ 492 ألف ليرة (ارتفع 6 آلاف ليرة)، المازوت سجل 547 ألف ليرة( ارتفع 9 آلاف ليرة)، والغاز ارتفع لـ 343 ألف ليرة (ارتفع 3 آلاف ليرة).

وأفاد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنه "لا جدول لأسعار المحروقات اليوم بسبب الأعياد"، حيث أنّ الجدول المقبل سيشهد ارتفاعًا في أسعار البنزين والمازوت، مؤكّداً أنّ "البضاعة متوفرة بالشركات المستوردة".

جدير بالذكر أن أسعار الوقود تضاعفت عدة مرات وذلك بسبب انهيار قيمة العملة المحلية والرفع التدريجى للدعم عن الوقود بسبب استنفاذ الدعم للاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية فى مصرف لبنان المركزى، وذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولى بأنها من أسوأ 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

وتسعى الحكومة اللبنانية التى تشكلت فى العاشر من شهر سبتمبر الماضى برئاسة نجيب ميقاتى لتحقيق إصلاحات جذرية والتفاوض مع صندوق النقد الدولى على خطة تنقذ لبنان من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة وتفتح الباب أمام مساعدات وحلول من المجتمع الدولى لمعالجة تداعيات تلك الأزمات على الحياة الاجتماعية ومستوى المعيشة والخدمات فى البلاد التى عانت من فراغ حكومى لقرابة 13 شهرا تفاقمت خلالها الأزمات على كافة المستويات.