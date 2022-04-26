شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنقاذ بالجيش اللبنانى تواصل عملية البحث عن مفقودي زورق طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل فرق القوات الجوية والبحرية والبرية في الجيش اللبناني عملية الإنقاذ والبحث عن مفقودين جراء حادثة قارب الهجرة غير الشرعية الذى غرق قبل ثلاثة أيام قبالة شواطئ الميناء وبالتحديد بالقرب من جزيرة الفنار – رامكين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى إنقاذ 48 راكبا وانتشال ثمانية جثث حتى الساعة.

وتشهد مدينة طرابلس اللبنانية حالة من الحزن والأسى، فيما تشهد حركة السير فيها خفيفة نسبيا، وقد فتحت المصالح والدوائر الرسمية والمحال التجارية أبوابها اليوم الثلاثاء.