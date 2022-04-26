شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تعيد فتح معبر بيت حانون أمام سكان غزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنها ستفتح معبر بيت حانون "ايرز"، أمام سكان قطاع غزة اعتبارا من الثلاثاء.

وأغلق معبر بيت حانون وهو الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي التي تحتلها إسرائيل الأحد.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن "فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".

وباستثناء معبر رفح بين جنوب قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2,3 مليون نسمة ومصر، يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على سائر معابر القطاع سواء تلك المخصصة للبضائع أو للأفراد.

ويعاني قطاع غزة المحاصر من معدل فقر يبلغ نحو 60% وبطالة مزمنة تبلغ نحو 50%.