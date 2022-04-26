شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى ورئيس الوزراء المكلف يبحثان مستجدات العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحى باشاغا، مستجدات العملية السياسية فى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا، خلال لقائهما، بمدينة القبة، بحضور الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة، كافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة الليبية المكلفة عقب حصولها على الثقة من مجلس النواب، في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن الليبي.

وفى وقت سابق، أعلن الجيش الوطنى الليبى أن قواته خاضت اشتباكات مع مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى بمنطقة غدوة فى جنوب مدينة سبها ما أسفر عن إصابة عنصرين ينتمون للتنظيم الإرهابى وإلحاق خسائر بصفوف المسلحين.

ونقلت قناة "الحدث" الفضائية الليبية، اليوم الثلاثاء، عن شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى قولها إن العملية العسكرية ضد مجموعات "داعشية" بمنطقة غدوة استمرت لمدة ساعة مساء أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية طوقت كامل المنطقة، وبدأت بتمشيطها للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات، وأن قوات الجيش الوطني الليبي، صادرت خلال هذه العملية عددا من الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى عدد كبير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقل هذه المجموعات، فيما تم رصد مسؤول التفخيخ والقيادي المتشدد هشام بن هاشمي ضمن هذه المجموعة.