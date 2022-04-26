شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب جرائمه ضد أبناء شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وأسفرت عن استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها فجر اليوم الثلاثاء.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وقدم واجب العزاء لعائلته وسكان مخيمه ومدينته.