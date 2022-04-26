شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل إرهابيين اثنين في صلاح الدين شمالي بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل إرهابيين اثنين ضمن عملية "الإرادة الصلبة" في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "ثأرا لشهدائنا الأبرار ومن أجل القصاص العادل من العناصر الإرهابية وضمن عملية (الإرادة الصلبة - المرحلة الثانية) شاهدت قوة الكمين التابعة للفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، ضمن قيادة القوات البرية، تحركات لعناصر داعش الإرهابي في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل".

وأشارت إلى أنه "تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة تحركاتهم وتم مهاجمة العناصر الإرهابية وقتل عنصر منهم من قبل الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، فيما تم قتل العنصر الآخر من قبل طائرة السيزنا".