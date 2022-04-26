شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الحشد الشعبي العراقي تحبط محاولة "إرهابية" في محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، إحباط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات المشاركة بعملية الإرادة الصلبة في محافظة الأنبار.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اللواء 45 بالحشد الشعبي / قيادة عمليات الجزيرة، يواصل عمليات التطهير والمسح الميداني ضمن عمليات الإرادة الصلبة انطلاقا مناطق عكاز وصولاً الى مناطق “وادي المانع – وادي الضائع – وادي المانع الأوسط – وادي مديسيس – وادي مطيته – وادي المنيي".

وأضاف، أنه "شارك في العمليات أبطال الأفواج “الأول و الثاني و الثالث ” وفوج المهمات الخاصة بإسناد من وحدة الصنوف ووحدة الرشاشات ومضادات الدروع بالإضافة الى الاستخبارات و الدعم العسكري والمشاة ومكافحة المتفجرات للبحث عن المضافات وأوكار العصابات الارهابية حيث قامت القوات بتدمير سبع مضافات مع تفجير بيت مفخخ كان معداً لاستهداف ابطالنا".