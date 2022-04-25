شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي: مقتل "إرهابيين" اثنين واعتقال ستة آخرين غربي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مقتل "إرهابيين" اثنين واعتقال ستة آخرين خلال عملية الإرادة الصلبة التي انطلقت قبل أيام غربي العراق.

وقال الشمري، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه :"تم قتل إرهابيين إثنين وإلقاء القبض على 6 إرهابيين والعثور على 16 عبوة ناسفة"، مشيرا إلى انه تم العثور على أسلحة ثقيلة وخفيفة.