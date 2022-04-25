شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" توقع بروتوكول لإنشاء دور ضيافة للأطفال في المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت الرئاسة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الإثنين، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف السعودية، لإنشاء دور ضيافة للأطفال في ساحات المسجد الحرام، وذلك حرصا من الرئاسة على تمكين قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من أداء نسكهم وشعائرهم بكل طمأنينة ويسر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المذكرة تهدف توفير مكان آمن لأبناء وبنات قاصدي وقاصدات المسجد الحرام، وتتضمن التأسيس والتشغيل، وتصميم البرامج والأنشطة المقدمة في المركز، مع تحديد المتطلبات والتجهيزات التي تتواءم مع طبيعة النموذج المصمم، وتدريب الفريق التشغيلي على أنظمة التأسيس والتشغيل.

ويتم تصميم هذه المراكز وفق أفضل الممارسات والنماذج وتراعى اشتراطات السلامة والجوانب الاجتماعية والتربوية والترفيهية التي تتناسب مع احتياجات الطفل، ويعمل على تنفيذ وتشغيل هذه المراكز جهات استشارية متخصصة في هذا المجال وستكون هذه نواة لسلسلة من المراكز التي سيتم تأسيسها تباعا.

ويأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للأوقاف والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تستهدف تمكين قاصدي الحرمين الشريفين من تحقيق تجربة إيمانية مطمئنة، تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة رحلة متكاملة تعكس الصورة الحضارية عن المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن.