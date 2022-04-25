شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويترز: صفقة استحواذ ماسك على تويتر قد تتم خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة ”رويترز“ يوم الإثنين، أن شركة تويتر، تقترب من الموافقة على صفقة بيعها إلى الملياردير إيلون ماسك، مقابل 45.20 دولار نقدا للسهم، وهو السعر الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنه عرضه ”الأفضل والأخير“ لشراء منصة التواصل الاجتماعي.



ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن تويتر ”قد تعلن عن صفقة بقيمة 43 مليار دولار في وقت لاحق من يوم الإثنين بمجرد اجتماع مجلس إدارة الشركة لتوصية المساهمين بالموافقة على الصفقة“.